أكد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، رئيس النادي على وجود صفحة رسمية وحيدة لنادي الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وهي تحمل علامة التوثيق.
جاء ذلك في ظل قيام بعض الجماهير المحبة للنادي بإنشاء عددمن الصفحات والمجموعات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تحمل اسم الموقع الرسمي لنادي الزمالك.
وأشاد منصور بدور جماهير نادي الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في مساندة مجلس الإدارة في جميع قراراته خلال الفترة الأخيرة، في ملف نادي القرن وغيره من الملفات المهمة.
ويؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك على استمراره في العمل لاستعادة حقوق النادي في ملف نادي القرن، باعتبار الفريق الأبيض هو الأكثر تتويجاً بالبطولات في القرن العشرين أكثر من أي فريق آخر.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك ينفي علاقته بأي صفحة غير الرسمية على "فيسبوك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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