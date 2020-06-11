اتحاد الدراجات المصري ينعى وفاة محمد صيام

نعى الاتحاد المصري للدراجات خبر وفاة محمد صيام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للدراجات. إدارة الاتحاد المصرى للدراجات. ويتقدم مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات والمدير التنفيذي والعاملين بخالص العزاء والمواساة لأسرته.

و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

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