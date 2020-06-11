حارس أياكس يرغب بالرحيل عن الفريق وسان جيرمان وتشيلسي يترقبان

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن رغبة الكاميروني اونانا حارس مرمى اياكس الهولندي، للرحيل عن صفوف فريقه، من أجل خوض تجربة جديدة.
أشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأنناديي باريس سان جيرمان، وتشيلسي، يرغبان بضم الحارس الكاميروني ، اونانا، لافتة إلى أن عقده مع اياكس يتبقى فيه عامين، لكنه يريد الرحيل وخوض خطوة جديدة .
وتابعت الصحيفة بأن فرانك لامبارد يريد حارس مرمى جديد، بعدما فقد ثقته في كيبا بسبب اخطاءه، لكن النادي الإنجليزي يرغب ببيع كيبا اولا قبل شراء حارس جديد.
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