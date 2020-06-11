حرص الاتحاد المصري لكرة السلة ، برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، على تهنئة علي مصيلحي بتوليه جهاز ، برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، على تهنئة علي مصيلحي بتوليه جهاز الرياضة العسكري. نشر الاتحاد المصري لكرة السلة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلاً: يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة بخالص التهنئة القلبية للسيد العميد مصيلحي لتولي سيادته منصب رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة". عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلاً: يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة بخالص التهنئة القلبية للسيد العميد مصيلحي لتولي سيادته منصب رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة". وأضاف الاتحاد قائلاً: "داعين الله أن يوفقكم ويسدد خطاكم لما فيه خير الرياضة والرياضيين وأدام عليكم التقدم والازدهار".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد السلة يُهنئ علي مصيلحي لتوليه جهاز الرياضة العسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.