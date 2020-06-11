مباريات اليوم الخميس..11-6-2020 والقنوات الناقلة

تقدم الوفد مباريات اليوم الخميس الأوروبية، في الدوري الأسباني الذي يعود اليوم بعد توقفه في شهر مارس الماضي أثر تفشي فيروس كورونا، والدوري البرتغالي، والدوري الدنماركي.

وبدأ الدوريات الأوروبية في العودة بعد توقفها أثر جائحة

كورونا، وسيعود الدوري الإسباني بعد أسابيع طويلة من التوقف، كما سيواصل الدوري البرتغالي الذي عاد منذ قرابة الأسبوع لاستكمال مبارياته..

مباريات اليوم..

الدوري الإسباني

إشبيلية يواجه نظيره ريال بيتيس،

الساعة العاشرة بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة على قنوات بي أن سبورتس

الدوري البرتغالي

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بيلينينسيش - فيتوريا جيماريش 20:00 مصر، 21:00 مكة المكرمة

تونديلا - ديسبورتيفو أفيس 22:15 مصر، 23:15 مكة المكرمة

تنقل المباراتين على قناة "Sport TV1"

الدوري الدنماركي

فيبورج - روشيلده 18:00 مصر، 19:00 مكة المكرمة