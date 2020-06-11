رياضة | لويز يعترف بضرب ميسي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 02:17 مساءً - انت الان تقراء خبر لويز يعترف بضرب ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف نجم عالمي بتعمده ضربه ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني خلال المباريات التي جمعت فريقه أتلتيكو مدريد ضد البرسا.

وقال فيليبي لويز لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني سابقًا: "كنت دائماً أضرب ميسي لمحاولة إيقافه وفي حياته لم يقل لي شيئاً.. أنا أعشق هذا الرجل لأجل كرة القدم التي يقدمها".

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يذكر أن مباريات برشلونة ضد أتلتيكو مدريد كان تشهد مواجهة ظهير أيسر أتلتيكو ضد ميسي باستمرار داخل الملعب.