رياضة | زيدان يصدم كريستيانو رونالدو

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 02:17 مساءً - انت الان تقراء خبر زيدان يصدم كريستيانو رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني فكرة عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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وكشفت صحيفة ماركا المدريدية عن خروج رونالدو من حسابات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني بالرغم من العلاقة الوطيدة بينهما.

وأوضحت أن زيدان غير مستعد لدفع الراتب الذي يدفعه السيدة العجوز للبالغ من العمر 35 عامًا بالرغم أنه ما زال يمتلك مهارات جيدة وأدائه مميز.