رياضة | حرب بين برشلونة ويوفنتوس على "طريد" ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 02:17 مساءً - انت الان تقراء خبر حرب بين برشلونة ويوفنتوس على "طريد" ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي برشلونة الإسباني في منافسة مع يوفنتوس يوفنتوس للتعاقد مع أحد اللاعبين السابقين في صفوف ريال مدريد والذي استغنى عنه زين الدين زيدان المدير الفني للفريق.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ميلان يستعد لتلقي العروض المقدمة للظهير الفرنسي ثيو هيرنانديز، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

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وأشارت إلى أن هيرنانديز انضم إلى ميلان من ريال مدريد مقابل 20 مليون يورو، بعدما لم يستطع إقناع المدير الفني للميرنجي، زين الدين زيدان، بقدراته.

وقالت الصحيفة إن ريال مدريد لا يملك شرطا لإعادة شراء ثيو أو نسبة من صفقة البيع، وبالتالي لن يستفيد الميرنجي من أي عرض يختاره ميلان.