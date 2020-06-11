رياضة | إنتر ميلان يسقط في اختبار "ميسي"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 02:17 مساءً - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يسقط في اختبار "ميسي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبخر حلم فريق إنتر ميلان في رحيل البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني إليه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

Advertisements

كشف موقع لو10 سبورت الفرنسي عن أن إنتر ميلان لا يستطيع تمويل عقد انتقال ميسي إليه خلال الميركاتو الصيفي رغم أزمته مع إدارة برشلونة.

وأوضح الموقع أن إنتر ميلان لم يكن إنتر قادرًا تقديم عقود بقيمة 10 مليون يورو سنويًا للاعبيه حتى بالنسبة للاوتارو مارتينيز فكيف في ظل هذه الظروف الاقتصادية بسبب فيروس كورونا أن يدفع 30 مليون يورو لليونيل ميسي.