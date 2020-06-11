رياضة | حقيقة رحيل فرجاني ساسي وأبو جبل عن الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 02:17 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة رحيل فرجاني ساسي وأبو جبل عن الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاعلامي أحمد شوبير، حقيقة وجود عروض خليجية لضم ثنائي الزمالك محمد ابو جبل حارس الفريق او فرجاني ساسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وقال شوبير تصريحات عبر برنامجه الاذاعي عبر اثير إذاعه اون سبورت : الخليج لا يضم حراس اجانب بخلاف الدوري السعودي وهم الفترة الحالي لا يفضلون ضم المصريين وذلك لتخفيض النفقات بعد ازمة توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا .

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وتابع شوبير : وبالنسبة لعروض ضم فرجاني ساسي الامر غير صحيح واللاعب يشعر بالراحة داخل النادي ولا يرغب في مغادرته بجانب راتبه الكبير .

وأختتم شوبير تصريحاته قائلا : بعض اللاعبين يستخدمون السوشيال ميديا لزيادة قيمته وراتبه مع ناديه الحالي فيتم تمرير مثل هذه الامور ويقع فيها مجلس الادارة ويقوم بزيادة راتبه وعقده .