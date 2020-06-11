رياضة | نيمار يتمسك برحيل نجم برشلونة للموافقة على العودة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 02:17 مساءً - انت الان تقراء خبر نيمار يتمسك برحيل نجم برشلونة للموافقة على العودة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمسك البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي برحيل جريزمان نجم برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة للموافقة على العودة إلى قلعة كامب نو.

أكدت شبكة سكاي سبورتس أن نيمار لا يريد أن يتواجد الفرنسي أنطوان جريزمان في صفوف برشلونة لأنه يلعب في نفس مركزه.

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وأوضحت أن إدارة برشلونة ترغب في دخول جريزمان في ضمن صفقة إعادة نيمار إلى البلوجرانا مرة أخري خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.