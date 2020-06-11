رياضة | أسطورة ليفربول يكشف وجهة يورجن كلوب القادمة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 02:17 مساءً - انت الان تقراء خبر أسطورة ليفربول يكشف وجهة يورجن كلوب القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ستيف ماكمانمان، نجم ناديي ليفربول وريال مدريد السابق، الوجهة المحتملة للمدير الفني لريدز، يورجن كلوب، عند رحيله من الفريق في المستقبل.

وصرح ماكمانمان، أن يورجن كلوب سيغادر ليفربول نحو نادي بايرن ميونخ الألماني، إذا قرر مغادرة ليفربول.

وقال اللاعب في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ستار" البريطانية: "أعتقد أنه يعشق نادي ليفربول والدوري الإنجليزي"

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وتابع: "لكنني أعتقد أنه سيعود إلى ألمانيا ويدرب نادي بايرن ميونخ".

وحول نادي بايرن ميونخ، واصل ماكمانمان: "بايرن يختلف كلياً عن السنوات السابقة، يمتلكون لاعبين صغار متعطشون للفوز والألقاب".

وعن احتمالية تدريب كلوب ناديي ريال مدريد أو برشلونة، أتم: "لا أرى أن كلوب بإمكانه الذهاب للدوري الإسباني وتدريب ريال مدريد أو برشلونة، طريقة كلوب تختلف عن نهج الفريقين كثيراً".

وتولى كلوب تدريب ليفربول في عام 2015 بعد سنوات من النجاح مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني، وتمكن من الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا العام الماضي، وفي طريقه لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي.