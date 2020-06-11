الامارات | بارقة أمل للصلح بين نجم الزمالك والنادي الأهلي.. ومرتضى منصور يرفضها ويتوعد بمحاسبته

شكرا لقرائتكم خبر عن بارقة أمل للصلح بين نجم الزمالك والنادي الأهلي.. ومرتضى منصور يرفضها ويتوعد بمحاسبته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت الشهور الماضية العديد من المشاكل والأزمات بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وصلت خلال الأيام الماضية إلى قبة البرلمان المصري، بعد أن طلب النادي الأهلي رفع الحصانة عن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور، لتقديم بلاغات ضده. وكان لافتا في خضم هذا الجدل المستمر، إعلان نجم الزمالك السابق، والمذيع بقناة النادي خالد الغندور، إصابة ابنته الصغيرة بفيروس كورونا، مؤكدا في تصريحات صحافية أنه لن يظهر في الاعلام الفترة المقبلة.

وبادر النادي الأهلي من خلال قناته التلفزيونية بإبداء التعاطف مع الغندور على حسابها الرسمي في "تويتر"، وتمنت الشفاء لابنته الصغيرة. ولم يجد خالد الغندور مفرا من توجيه الشكر إلى قناة النادي الأهلي على هذه اللفتة الطيبة، وقام بذلك من خلال قناة الزمالك التلفزيونية، أثناء برنامجه اليومي، وهو ما لم يقبله رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضي منصور، الذي توعد بمحاسبته.

وكان الأهلي تقدم بثلاثة بلاغات ضد مرتضى منصور خلال اليومين الماضيين لرئيس البرلمان المصري، ورد مرتضى منصور ببلاغ ضد قناة النادي الأهلي للمركز الوطني للإعلام بسب "التجاوزات من وجهة نظره تجاه نادي الزمالك".

وقال مرتضى منصور عبر قناة الزمالك: مع احترامي لخالد الغندور، لا يجب أن يقوم بتلويث قناة الزمالك بإسم سيد عبدالحفيظ، اذا أراد أن يوجه له الشكر فليتصل به تلفونياً بعيدا عن قناة الزمالك، عبدالحفيظ يهين الزمالك كل يوم في تصريحاته.

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وأضاف: سيتم محاسبة خالد الغندور على ما قاله بالتأكيد". ووجه مرتضى منصور حديثه إلى مدرب الزمالك السابق فاروق جعفر خلال البرنامج أيضاً وهاجم فيه مجلس إدارة الأهلي، وقال: أتحفظ على ما قيل من فاروق جعفر في حلقة الثلاثاء بقناة الزمالك، لم يكن موفقا فيما قاله، نحن إخوة مع جماهير الأهلي، وليس مجلس إدارته ومحمود الخطيب، ولو ترى يا فاروق يا جعفر أن الخطيب رجل محترم فهذا شأنك، نحن لا نهتز أو نرتعش.

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