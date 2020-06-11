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الامارات | دراسة علمية تحسم هوية الأفضل.. ميسي أم رونالدو؟

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دراسة علمية رياضية بأن قائد الإسباني، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أفضل بمقدار ضعفين من غريمه التقليدي مهاجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي ، بحصول "البرغوث" على 1.21 نقطة، مقابل 0.61 نقطة لـ"الدون".

وقالت صحيفة "سبورت" الكاتالونية: "إن الدراسة التي أعدتها شركة معلومات هولندية بالتعاون مع جامعة لوفين البلجيكية، حسمت أفضلية ميسي بناء على تحليل ما يقوم به أثناء المباريات من تسديد، وتمرير، ومراوغات، وقطع لكرة،ومدى تأثير وجوده في الملعب على النتيجة عموماً". 

وأوضحت: "ركزت الدراسة على عقد المقارنة بين ميسي ورونالدو خلال الفترة من 2013 وحتى 2018، حيث كان رونالدو في ذلك الوقت، يدافع عن ألوان نادي ، ويمر بأفضل حالاته الكروية، وأثبتت الدراسة أن ​ميسي يتعامل أكثر مع الكرة، ويصنع فرصاً أكثر، وله تأثير أكبر على النتيجة النهائية للمباراة مقارنة برونالدو".

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وكان جدل طويل قد احتدم في السنوات الماضية حول هوية الأفضل بين النجمين الكبيرين اللذين سيطرا على لقب أفضل لاعب في العالم خلال السنوات الـ12 الماضية إذ توج بها ميسي ست مرات مقابل خمسة لرونالدو.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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