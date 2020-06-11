الامارات | مواعيد مباريات الدوري الإسباني بتوقيت الإمارات.. الجمهور يترقب مدريد وبرشلونة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعود الحياة إلى الدوري الإسباني الممتاز بعد توقف دام ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، وينتظر عشاق الليغا الأسبانية عودة المباريات وخاصة مباريات الغريمين ريال مدريد وبرشلونة. وكانت الحكومة الإسبانية قد أعطت الضوء الأخضر لعودة المباريات بعد تنفيذ عدد من الإجراءات الإحترازية والعودة التدريجية للتدريبات الجماعية والمباريات الودية، وستكون البداية عند منتصف الليل اليوم الخميس بمباراة إشبيلية وريال بيتس، وتالياً مواعيد المباريات بتوقيت الإمارات: الخميس 11 يونيو

إشبيلية - ريال بيتس 00:00 منتصف الليل Advertisements الجمعة 12 يونيو

غرناظة - خيتافي 21:30

فالنسيا - ليفانتي 00:00 منتصف الليل السبت 13 يونيو

إسبانيول - ديبورتيفو ألافيس 16:00

سيلتا فيغو - فياريال 19:00

ليجانس - بلد الوليد 21:00

ريال مايوركا - برشلونة 00:00 مننتصف الليل الأحد 14 يونيو

أتلتيك بيلباو - اتليتكو مدريد 16:00

ريال مدريد - إيبار 21:00

ريال سوسييداد - أوساسونا 00:00 منتصف الليل تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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