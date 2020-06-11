الامارات | 7 خطوات اتخذها نادي الشارقة تمـهـيـداً لاستئناف النشاط الرياضي

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 خطوات اتخذها نادي الشارقة تمـهـيـداً لاستئناف النشاط الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اتّخذ نادي الشارقة مجموعة من التدابير والإجراءات خلال الفترة الماضية، استعداداً لاستئناف النشاط الرياضي في النادي يوليو المقبل، بعد أن توقف النشاط منذ منتصف مارس الماضي بسبب تأثيرات جائحة «كورونا».

وتمثلت هذه الإجراءات في سبع خطوات، تتضمن تزويد النادي ومرافقه كافة بأجهزة التعقيم والكاميرات الحرارية، وعقد إدارة النادي اجتماعاً برئاسة علي سالم المدفع رئيس مجلس الإدارة بحثت خلاله أقصى درجات الوقاية وسلامة رياضيي النادي عند عودتهم لاستئناف النشاط الرياضي، وقيام الإدارة الشرقاوية كذلك بالتنسيق مع مجلس الشارقة الرياضي، واستعراض تقرير حول الإنشاءات التطويرية وخطة الصيانة الدورية وتجهيز منشآت النادي وكذلك استاد النادي، وقيام مسؤولي الشارقة بجولة ميدانية في مرافق النادي، وقفوا خلالها على تطبيق النظام الصحي الاحترازي، فضلاً عن عقد إدارة الشؤون الصحية والطب الرياضي بالنادي برئاسة الدكتور عبدالعزيز المهيري اجتماعاً خاصاً ناقشت خلاله تعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتهيئة البيئة الصحية لمرتادي النادي، وتنبيه اللاعبين والأفراد التابعين بأهمية التباعد عند بدء النشاط والتدريبات تفادياً للعدوى، والتوجيه بأهمية إجراء فحوص طبية للاعبين عند العودة للتدريبات، للتأكد من صحتهم وسلامتهم، وذلك بحسب ما تم الإعلان عنه في بيانات صحافية من النادي في الأيام الماضية.

وقال عضو مجلس إدارة شركة الشارقة لكرة القدم، مدير التعاقدات وشؤون اللاعبين، بدر أحمد، لـ«الإمارات اليوم»: حرص النادي على وضع كل الإجراءات الاحترازية اللازمة التي تضمن صحة جميع الافراد، سواء كانوا لاعبين أو جهازاً إدارياً وفنياً أو موظفين وغيرهم.

ويحتل الشارقة حامل لقب بطولة الدوري، المركز الخامس في ترتيب فرق دوري الخليج العربي برصيد 25 نقطة. وعزز صفوفه في الفترة الأخيرة بضم حارس حتا درويش محمد، والظهير الأيمن بنادي الوحدة خالد الظنحاني. وأضاف بدر أحمد: «سيتم إجراء فحوص طبية للاعبين، للتأكد من صحتهم وسلامتهم».

وعن تحضيرات الفريق المرتقبة، قال: «النادي يدرس الخيارات كافة، من بينها إمكانية إجراء معسكر داخلي أو خارجي في حال سمحت الظروف بذلك، وكذلك إمكانية خوض مباريات ودية»، مشدداً على أن الشارقة يسعى دائماً للوصول إلى المستوى الأفضل في عملية إعداد الفريق لاستحقاقاته المقبلة.

وأضاف أن المدرب ومدير الفريق والإداري على تواصل مستمر مع اللاعبين، مشيراً إلى أن جميعهم في أحسن حال، ومستعدون لاستئناف الموسم. وقال إنهم يقومون حالياً بالاستجابة لطلب المدرب عبدالعزيز العنبري بسد النواقص في الفريق الأول، حتى يكون التجهيز على الشكل المطلوب.

الخطوات الـ 7

1- تزويد منشآت النادي ومرافقه كافة بأجهزة التعقيم والكاميرات الحرارية.

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2- إدارة النادي عقدت اجتماعاً بحثت خلاله توفير أقصى متطلبات السلامة والأمان عند استئناف النشاط.

3- استعراض إدارة النادي بالتنسيق مع مجلس الشارقة الرياضي، تقريراً حول الإنشاءات التطويرية وخطة

الصيانة الدورية، وتجهيز منشآت النادي، وكذلك الملعب.

4- قيام مسؤولي النادي بجولة ميدانية في النادي، وقفوا خلالها على تطبيق النظام الصحي الاحترازي.

5- عقدت إدارة الشؤون الصحية والطب الرياضي بالنادي اجتماعاً خاصاً ناقشت خلاله تعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية.

6- تنبيه اللاعبين والأفراد بأهمية التباعد عند بدء النشاط وخوض التدريبات تفادياً للعدوى.

7- إجراء فحوص طبية لجميع اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري.

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