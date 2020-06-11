الامارات | تتويج أوزبكستان والصين في بطولة «شطرنج آسيا الافتراضي»

شكرا لقرائتكم خبر عن تتويج أوزبكستان والصين في بطولة «شطرنج آسيا الافتراضي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام الاتحاد الآسيوي، أول من أمس، حفلة ختامية «افتراضية» لبطولة آسيا الفردية للشباب والفتيات للشطرنج «أون لاين» تحت 20 سنة، حيث تم تتويج أوزبكستان والصين باللقبين القاريين، وسط مشاركة 200 لاعب من الجنسين، ممثلين لـ43 دولة.

وقال أمين عام الاتحاد الآسيوي، هشام الطاهر، في تصريح صحافي، إن البطولة تم تنظيمها بشكل احترافي، كما أكد رئيس الاتحاد الدولي للعبة، أركادي دفوركوفيتش، في تصريح صحافي، نية الاتحاد لتنظيم أولمبياد الشطرنج العالمي، العام الجاري، من خلال نظام الاتصال عن بعد.

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وقام خلال الحفل الختامي الحكم الدولي مهدي عبدالرحيم، رئيس حكام البطولة، بإعلان أسماء الفائزين، حيث تم تتويج الأستاذ الدولي نادر عبدالستاروف من أوزبكستان، برصيد 7.5 نقاط، يليه في المركز الثاني أراش تاهباز من إيران برصيد 6.5 نقاط، ثم لاعب أوزبكستان شمس الدين فوخيدوف ثالثاً بست نقاط.

أما على مستوى بطولة آسيا للفتيات تحت 20 سنة، فقد فازت باللقب لاعبة الصين كايو نانغ برصيد سبع نقاط، وتساوت معها في رصيد النقاط لكنها حلت ثانية لاعبة منغوليا مونخ زول، بينما جاءت الهندية أربيتا موخيرجي ثالثة بـ6.5 نقاط.

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