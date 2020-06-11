الامارات | فيدرر يبتعد عن الملاعب الصفراء حتى 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن فيدرر يبتعد عن الملاعب الصفراء حتى 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن النجم السويسري روجيه فيدرر، حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولات الكبرى في كرة المضرب، أنه سيبتعد عن الملاعب حتى 2021، بعد خضوعه لجراحة جديدة بالمنظار في ركبته اليمنى.

وكتب اللاعب، البالغ 38 عاماً، في بيان نشره في حسابه على «تويتر»: «أخطط لأخذ الوقت اللازم، كي أكون جاهزاً بنسبة 100%، للعب في أعلى مستوياتي».

وتابع: «سأفتقد المعجبين والدورات كثيراً، لكني أتطلع لرؤية الجميع مجدداً، في بداية موسم 2021».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news