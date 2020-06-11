الامارات | بالأرقام.. خسائر فادحة للأندية الإنجليزية قبل وبعد «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. خسائر فادحة للأندية الإنجليزية قبل وبعد «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغ إجمالي خسائر أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 600 مليون جنيه إسترليني، في موسم 2018-2019، حتى قبل تأثرها بالتداعيات المالية لجائحة فيروس كورونا المستجد، وفق ما كشفه خبراء ماليون أول من أمس.

وأظهرت دراسة لشركة «فايسبل»، المختصة بالشؤون المالية في كرة القدم، أن الأندية الـ20 في الدوري الممتاز عانت خسائر فادحة، رغم تحقيقها إيرادات قياسية بلغت 5.15 مليارات جنيه إسترليني (6.6 مليارات دولار).

وسيكون التأثير المالي لتفشي «كوفيد-19» هائلاً في «البرمييرليغ»، حتى إن استؤنفت مباريات الموسم الحالي خلف أبواب موصدة. إذ تشير تقارير صحافية إلى أنه سيتحتم على الأندية إعادة مبلغ 330 مليون جنيه إلى القنوات الناقلة، لعدم إقامة المباريات في موعدها المحدد.

كما ستتكبد خسائر بقيمة 126 مليون جنيه، بسبب توقف إيرادات بيع التذاكر.

وقال مدير شركة «فايسبل»، روجر بيل، إن «فيروس (كوفيد-19) ليس السبب للضائقة المالية في كرة القدم، إنه فقط عامل أسهم في تسريع ما حددته بياناتنا بشكل واضح وصحيح للغاية، كمشكلة طويلة الأمد».

وتابع: «أرقام موسم 2018-2019 هي نتيجة مالية مربكة ومقلقة للغاية من دوري النخبة في إنجلترا، وهي دلالة على المشكلات الكبرى مع النموذج المالي العام».

وارتفعت كلفة الرواتب في أندية الدوري الممتاز إلى 3.12 مليارات جنيه.

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وأعلن إيفرتون عن خسائر بقيمة 111 مليون جنيه، فيما أعلن تشلسي عن خسائر بقيمة 96 مليوناً.

إلا أن توتنهام يعتبر أحد أكثر الأندية التي يبدو مستقبلها المالي مقلقاً، إذ حقق سبيرز أعلى نسبة أرباح في الدوري بلغت 68.8 مليون جنيه في موسم 2018-2019، بفضل بلوغه نهائي دوري الأبطال قبل الخسارة أمام مواطنه ليفربول، إلا أن النادي اللندني أعلن، خلال نهاية الأسبوع الماضي، أنه اقترض 175 مليون جنيه من بنك إنجلترا. ويتخوف النادي من خسائر قد تصل إلى 200 مليون، العام المقبل، على خلفية توقف الإيرادات من تذاكر المباريات، وإلغاء الأحداث غير المتعلقة بكرة القدم كمباريات كرة القدم الأميركية (إن إف إل)، والحفلات الموسيقية والأموال التي سيعيدها إلى مالكي حقوق البث التلفزيوني.

• 600 مليون جنيه إسترليني، خسائر الأندية الإنجليزية قبل «كورونا».

• 126 مليون جنيه إسترليني، ستتكبدها الأندية، بسبب توقف إيرادات بيع التذاكر.

• 3.12 مليارات جنيه إسترليني، كلفة الرواتب في أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

• 111 مليوناً خسائر إيفرتون، فيما أعلن تشلسي عن خسائر بقيمة 96 مليوناً.

• 175 مليون جنيه إسترليني، اقترضها توتنهام من بنك إنجلترا، خلال «الجائحة».

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