الامارات | الإمارات تنظم أول بطولة افتراضية دولية للطاولة نهاية الشهر الجاري

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد اتحاد الإمارات لكرة الطاولة لإطلاق أول بطولة افتراضية دولية نهاية الشهر الجاري، تسمح لكل اللاعبين المحليين والعرب وكل راغبي المشاركة من مختلف دول العالم بالانضمام إليها عن بعد، في منافسات المحاكاة بالقوانين نفسها لتنس الطاولة المعتمدة دولياً. وقال أمين السر العام لاتحاد كرة الطاولة، حسن الزرعوني، في تصريح صحافي، إن البطولة تقام لأول مرة في المنطقة، وسيعلن عنها قريباً على الموقع الرسمي للاتحاد، وأنها تعد استثماراً مميزاً لفترة توقف النشاط، وفرصة مهمة لتطوير مستوى اللاعبين المحليين في الأندية والمنتخبات في المرحلة الانتقالية التي ستؤدي لعودة النشاط بشكل طبيعي، على ضوء توجيهات الهيئة العامة للرياضة. وتابع: «بالنسبة لاستئناف المسابقات، خاطبنا الأندية لاستكمال بطولة الدوري سبتمبر المقبل بشكل مبدئي، على ضوء توصية لجنة المسابقات، ونتابع إجراءات تعقيم الصالات، وضوابط الأندية مع المجالس الرياضية لعودة النشاط للأندية في ظل توفير التباعد الاجتماعي». وقال أيضاً: نعتبر مسابقة الدوري في سبتمبر المقبل فرصة متميزة لإعداد اللاعبين للمشاركة في بطولة العالم بكوريا الجنوبية في أكتوبر 2020، وسيمثل منتخبنا فيها خمسة لاعبين، هم: عبدالله البلوشي، وصلاح الدين عبدالحميد، وعيسى البلوشي، وزبير هاشم، وهزاع محمد محمود. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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