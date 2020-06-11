الامارات | حمدي النقاز يشكو رئيس الزمالك للاتحاد الدولي لكرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي النقاز يشكو رئيس الزمالك للاتحاد الدولي لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن أنيس بن ميم، محامي التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن السابق للزمالك ومنتخب تونس، عن تقدمه بشكوى ضد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة النادي، للاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال أنيس بن ميم، لقناة «أون تايم سبورت» أمس: «إن الشكوى الجديدة جاءت بسبب اتهامات وتجاوزات رئيس الزمالك، له وللنقاز». وأضاف: «وثقنا كل تصريحات رئيس الزمالك بعد ترجمتها، وقدمناها إلى لجنة الأخلاق في الاتحاد الدولي».

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