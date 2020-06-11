- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي النقاز يشكو رئيس الزمالك للاتحاد الدولي لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن أنيس بن ميم، محامي التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن السابق للزمالك ومنتخب تونس، عن تقدمه بشكوى ضد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة النادي، للاتحاد الدولي لكرة القدم.
وقال أنيس بن ميم، لقناة «أون تايم سبورت» أمس: «إن الشكوى الجديدة جاءت بسبب اتهامات وتجاوزات رئيس الزمالك، له وللنقاز». وأضاف: «وثقنا كل تصريحات رئيس الزمالك بعد ترجمتها، وقدمناها إلى لجنة الأخلاق في الاتحاد الدولي».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | حمدي النقاز يشكو رئيس الزمالك للاتحاد الدولي لكرة القدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.