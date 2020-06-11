الامارات | ربيع: النصر حقق الاستفادة من صفقاته مع الوحدة.. وتيغالي مكسب لأي نادٍ

شكرا لقرائتكم خبر عن ربيع: النصر حقق الاستفادة من صفقاته مع الوحدة.. وتيغالي مكسب لأي نادٍ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب فريق النصر السابق والمحلل الرياضي، سالم ربيع، إن «النصر حقق الاستفادة من صفقاته السابقة مع الوحدة، ولاعبي العنابي دائماً يقدمون الإضافة، حينما ينتقلون للعب مع النصر»، مشيراً إلى أن العميد استفاد سابقاً من عدد كبير من الصفقات التي أبرمها مع الوحدة، وشملت خمسة لاعبين هم محمود خميس، وسالم صالح، وخالد جلال، ومحمد العكبري، وآخرهم سبستيان تيغالي، مؤكداً أن اللاعبين مؤسسون بشكل رائع ووجدوا جميعهم في المنتخبات الوطنية للمراحل السنية.

وكان النصر قد تعاقد مع المهاجم تيغالي قادماً من الوحدة في صفقة انتقال حر، بعد خمسة مواسم قضاها مع أصحاب السعادة، أصبح فيها الهداف التاريخي للدوري الإماراتي، بعدما وصل إلى 152 هدفاً.

وعن قصة انتقال لاعبي الوحدة إلى النصر، قال سالم ربيع، لـ«الإمارات اليوم»: أبناء نادي الوحدة مؤسسون بشكل ممتاز، ووجدوا في المنتخبات الوطنية للمراحل السنية، وبالتأكيد الاستفادة متفاوتة بين لاعب وآخر، لكن في النهاية وفرة اللاعبين في الوحدة لها دور كبير في انتقال هؤلاء اللاعبين.

وعن سبب هذا التعاون، وهل هو مكسب للعميد وخسارة للوحدة، أضاف: لا نستطيع القول بالمكسب أو الخسارة لأن الأندية الكبيرة، خصوصاً الوحدة، ولادة ودائماً تزخر بالنجوم، أما النادي الذي ينتقل إليه اللاعبون، فالمقياس من وجهة نظري هو أن يسهموا في صعود الفريق إلى منصات التتويج.

وأضاف: أعتقد أن النصر استفاد من محمود خميس، وسالم صالح، بشكل كبير، وكان لهما دور في عودة النصر إلى منصات التتويج، وأيضاً في الوجود الآسيوي.

وعن احتياجات الفريق للموسم المقبل، قال: الاحتياج يعتمد على أسلوب وطريقة لعب المدرب بعد التعاقد مع تيغالي، وكذلك حسب الهدف الموضوع، لأنك تلعب اليوم بسبعة لاعبين تحت مظلة الأجنبي، بالإضافة إلى لاعبين بدرجة دوليين، مع خبرة محمود خميس ومحمد فوزي وطارق أحمد. وتابع: المدرب هو من يحدد حسب الإمكانات المتوافرة عنده، ومدى قناعته الفنية بكل واحد بعد التعرف إليهم، لكن بشكل عام وعطفاً على مستوى تيغالي في المواسم السابقة مع الوحدة، يعتبر اللاعب مكسباً لأي نادٍ.

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أبرز صفقات النصر من الوحدة

1- محمود خميس.

2- سالم صالح.

3- خالد جلال.

4- محمد العكبري.

5- سبستيان تيغالي.

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