الامارات | «الشارقة للدفاع عن النفس» يطلق برنامجاً «عن بُعْد» لتطوير الكوادر التدريبية

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للدفاع عن النفس» يطلق برنامجاً «عن بُعْد» لتطوير الكوادر التدريبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف عضو مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ومشرف لعبة التايكواندو، طارق السويدي، عن أن النادي سيطلق، خلال الفترة المقبلة، برنامجاً خاصاً لتطوير الكادر التدريبي، من خلال نظام الاتصال المرئي (عن بُعْد).

وقال السويدي إن الخطوة تأتي وفقاً لرؤية مجلس الشارقة الرياضي، وبالتعاون مع الاتحادات المحلية والدولية. وجاء حديث السويدي خلال مشاركته في الجلسة الثالثة من ملتقى الشارقة الدولي الذي ينظمه النادي، وتم تخصيصه لرياضة التايكواندو، وشهد مشاركة سفيرة جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي فاطمة الزهراء أبو يوسف من المغرب، وبطل العالم والمصنف الأول بوزن تحت 63 كيلوغراماً جواد العشاب من المغرب، وبطل العالم وإفريقيا سيف عيسى من مصر، وبطلة إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2021 شيماء التومي من تونس. وأشرف على الجلسة المحاضر والمدرب الدولي بدر الدين المدغري من أستونيا.

Advertisements

وقالت البطلة فاطمة الزهراء إن حب الوطن يجعل الإنسان يبدع في مجال عمله، ومنه الجانب الرياضي، وإن سر نجاحها هو احترامها لتوجيهات العائلة ودعم الأسرة التدريبية لها.

وكشف من ناحيته المحاضر الدولي بدرالدين المدغري أن الجلسة كشفت عن أنه على الرياضي أن يفتخر بدور العائلة الداعم له لبلوغ أهدافه، وأن يكون منصتاً بدقة لتوجيهات إدارة ناديه ومدربيه. وأشار إلى أن عليهم أن يكونوا ملتزمين بالدراسة والأخلاق العالية مع الحفاظ على مستوى عالٍ من التدريب والمشاركة في البطولات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news