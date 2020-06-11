شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطلق اسم الراحل محمد صيام على إحدى قاعات النادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، بقيادة المستشار مرتضى منصور، إطلاق اسم الناقد الرياضي الراحل، محمد صيام، على إحدى القاعات بالمبنى الإداري بمقر النادي تخليدا لذكراه. وفقد أمس الأربعاء، الاعلام الرياضى واحد من كبار الصحفيين بوفاة الاستاذ محمد صيام الناقد الرياضى الشهير بجريدة الأهرام. وتقدم مرتضى منصور بخالص العزاء في الفقيد وللأسرة الصحفية في مصر، وذلك عبر الموقع الرسمي للنادي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 38,284

تعافي 10,289

وفيات 1,342

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