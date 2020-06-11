شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: إجراءات استئناف الدورى تختلف عن انطلاق موسم جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، الإجراءات التى سيعلنها وزير الرياضة السبت أو الأحد المقبلين بشأن عودة النشاط الرياضى، كى يحدد اتحاد الكرة موقفه سواء باستكمال الدورى الحالى أو باعلان الالغاء وبدء موسم جديد، فى ضوء الاجراءات التى سيعلنها وزير الرياضة.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن الإجراءات التى سبق وأعلنتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة كانت خاصة باستئناف الدورى والمباريات المتبقية من عمر المسابقة، أما فى حالة بدء موسم جديد سيكون هناك متسع من الوقت لوضع اجراءات جديدة لاسيما وأنه سيكون من الصعب إقامة جميع مباريات الدورى على 6 ملاعب فقط كما كان التصور القديم.

وقررت اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، بدء المشاورات والاجتماعات مع أندية الدورى الممتاز لكرة القدم بهدف التوصل لاتفاق بشأن السيناريو الأقرب لعودة الدورى، سواء باستكمال الدورى الحالى أو بإعلان الإلغاء وبدء موسم كروى جديد فى أغسطس المقبل.

وتأتى تحركات اللجنة الخماسية بعدما أعلن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن أول يوليو المقبل سيشهد عودة جميع الفرق الرياضية للتدريبات الجماعية والفردية فى الأندية ومراكز الشباب، موضحا أن الفترة من 15 يونيو الجارى وحتى أول يوليو المقبل ستشهد تجهيز الأندية وتطهير الملاعب والصالات المغطاة، وأنه سيتم إعلان كافة الإجراءات يومى السبت والأحد المقبلين.

Advertisements

وقال وزير الرياضة إن شهر أغسطس سيشهد عودة المنافسات الرياضية بكل قوة، وفقا للرؤية الفنية التى يقدمها كل اتحاد وفقا للاجراءات الطبية الموضوعة.

وكشف وزير الشباب والرياضة عن عودة النشاط الرياضى فى الأندية ومراكز الشباب بداية من 15 يونيو الجاري، لافتا إلى أن النشاط سيعود إلى الأندية ومراكز الشباب يوم 15 يونيو وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وستتم العودة وفقا للوائح ونظام خاص، مضيفا أن سيشهد 15 يونيو عودة الأندية لفتح أبوابها لعودة الموظفين وسيتم الإعلان يوم السبت والأحد المقبلين على كافة التفاصيل الكاملة لعودة النشاط والإجراءات، وعلى الأندية ان تستعد للعودة، ولن تشهد تلك الفترة عودة التدريبات للفرق

قررت اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، بدء المشاورات والاجتماعات مع أندية الدورى الممتاز لكرة القدم بهدف التوصل لاتفاق بشأن السيناريو الاقرب لعودة الدورى، سواء باستكمال الدورى الحالى أو باعلان الالغاء وبدء موسم كروى جديد فى أغسطس المقبل.

وتأتى تحركات اللجنة الخماسية بعدما أعلن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن أول يوليو المقبل سيشهد عودة جميع الفرق الرياضية للتدريبات الجماعية والفردية فى الأندية ومراكز الشباب، موضحا أن الفترة من 15 يونيو الجارى وحتى أول يوليو المقبل ستشهد قيام الأندية بتجهيز وتطهير الملاعب والصالات المغطاة، وانه سيتم اعلان كافة الإجراءات يومى السبت والأحد المقبلين.. وقال وزير الرياضة إن شهر أغسطس سيشهد عودة المنافسات الرياضية بكل قوة، وفقا للرؤية الفنية التى يقدمها كل اتحاد وفقا للاجراءات الطبية الموضوعة.

وكشف وزير الشباب والرياضة عن عودة النشاط الرياضى فى الأندية ومراكز الشباب بداية من 15 يونيو الجاري، لافتا إلى أن النشاط سيعود إلى الأندية ومراكز الشباب يوم 15 يونيو وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وستتم العودة وفقا للوائح ونظام خاص، مضيفا أن سيشهد 15 يونيو عودة الأندية لفتح أبوابها لعودة الموظفين وسيتم الإعلان يوم السبت والأحد المقبلين على كافة التفاصيل الكاملة لعودة النشاط والإجراءات، وعلى الأندية ان تستعد للعودة، ولن تشهد تلك الفترة عودة التدريبات للفرق الرياضية ولكن ستشهد تجهيز الاندية للمنشات والصالات الرياضية حتى يوم 30 يونيو.