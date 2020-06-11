شكرا لقرائتكم برنامج تدريبى جديد فى الزمالك استعدادا لعودة النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عدل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامج التدريب المنزلي الذي يؤديه لاعبي الفريق الأبيض من منازلهم خلال فترة توقف النشاط الرياضي والكروي في العالم بسبب تداعيات فيروس كورونا، وذلك بعد اقتراب عودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي، عقب الأنباء عن استئناف النشاط بداية من منتصف الشهر الجاري، وأرسل كارتيرون برنامج تدريبي جديد للاعبين تضمن الجري لمدة نصف ساعة متواصلة يومياً مع أداء تدريبات عضلية لمدة 20 دقيقة ، مع وضع برنامج غذائي لانقاص أوزان اللاعبين قبل العودة للتدريبات اول يوليو المقبل.

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من ناحية اخري كشفت تقارير صحفية مغربية عن دخول ثنائى الزمالك حميد أحداد ومحمد أوناجم دائرة اهتمامات فريق شباب المحمدية المنافس فى دورى الدرجة الثانية بالمغرب، وقالت صحيفة "المنتخب" إن هشام آيت منا رئيس النادى يرغب فى ضم الثنائى الهجومى، وتحرك بالفعل لاتخاذ تلك الخطوة الكبيرة، وأوضحت الصحيفة أن رئيس النادى يرغب فى تدعيم الفريق بصفقات قوية من أجل المنافسة فى الموسم الجديد، حيث يتقاسم صدارة ترتيب دورى الدرجة الثانية حالياً مع المغرب الفاسى، وحال نهاية الموسم بنفس الترتيب سيتأهل الثنائى إلى البطولة الاحترافية.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصادر، أن دائرة اهتمامات منا ضمت أوناجم وأحداد المعار للرجاء البيضاوى بجانب نجم أولمبيك آسفى محمد المورابيط.