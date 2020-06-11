شكرا لقرائتكم انطلاق دراسة مدربى الهوكى الـ"أون لاين" بعد تقديم موعدها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف شريف كمال، رئيس اتحاد الهوكى، عن انطلاق دراسة المدربين التى ينظمها الاتحاد "أون لاين" بدءاً من اليوم بعدما تم تقديما حيث كان محدد لها منتصف يونيو ، وذلك على على صعيد المستويات المختلفة بدءا من المستوى الأساسى، من أجل استغلال وقت حظر كورونا فى شىء إيجابى على الصعيد التدريبى والتحكيمى، فى ظل تعليق النشاط وفقا للإجراءات الاحترازية للدولة، مشيرا إلى أن اتحاد الهوكى ملتزم تماما بكافة الإجراءات وعقد اجتماعاته أون لاين أيضا حفاظا على سلامة الأعضاء وأسرة اللعبة على كافة الأصعدة .
و قال شريف كمال أن الاتحاد جاهز للعودة إلى النشاط فى أى وقت تحدده الدولة خلال المرحلة المقبلة .
وأكد شريف كمال، رئيس اتحاد الهوكى ، على اللجوء إلى وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية لحل أزمة الحافز الرياضى للاعبين فى ظل عدم استكمال 5 منافسات لمراحل سنية مختلفة تتعلق بالحافز الرياضى، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الاتحاد وضع تصوراً لإنهاء المسابقات فى حال عودة النشاط بقرار من الحكومة خلال المرحلة المقبلة .
وكان رئيس اتحاد الهوكى قد كشف مسبقا عن الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية للدولة وتعليق النشاط على صعيد جميع المراحل السنية لحماية اللاعبين وأسرة اللعبة.
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق دراسة مدربى الهوكى الـ"أون لاين" بعد تقديم موعدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.