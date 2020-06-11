شكرا لقرائتكم انطلاق دراسة مدربى الهوكى الـ"أون لاين" بعد تقديم موعدها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف شريف كمال، رئيس اتحاد الهوكى، عن انطلاق دراسة المدربين التى ينظمها الاتحاد "أون لاين" بدءاً من اليوم بعدما تم تقديما حيث كان محدد لها منتصف يونيو ، وذلك على على صعيد المستويات المختلفة بدءا من المستوى الأساسى، من أجل استغلال وقت حظر كورونا فى شىء إيجابى على الصعيد التدريبى والتحكيمى، فى ظل تعليق النشاط وفقا للإجراءات الاحترازية للدولة، مشيرا إلى أن اتحاد الهوكى ملتزم تماما بكافة الإجراءات وعقد اجتماعاته أون لاين أيضا حفاظا على سلامة الأعضاء وأسرة اللعبة على كافة الأصعدة .

و قال شريف كمال أن الاتحاد جاهز للعودة إلى النشاط فى أى وقت تحدده الدولة خلال المرحلة المقبلة .

Advertisements

وأكد شريف كمال، رئيس اتحاد الهوكى ، على اللجوء إلى وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية لحل أزمة الحافز الرياضى للاعبين فى ظل عدم استكمال 5 منافسات لمراحل سنية مختلفة تتعلق بالحافز الرياضى، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الاتحاد وضع تصوراً لإنهاء المسابقات فى حال عودة النشاط بقرار من الحكومة خلال المرحلة المقبلة .

وكان رئيس اتحاد الهوكى قد كشف مسبقا عن الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية للدولة وتعليق النشاط على صعيد جميع المراحل السنية لحماية اللاعبين وأسرة اللعبة.