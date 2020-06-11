الأولمبية تخاطب الرياضة للحصول على موافقة الصحة لإقامة مقر عزل للمنتخبات

شكرا لقرائتكم الأولمبية تخاطب الرياضة للحصول على موافقة الصحة لإقامة مقر عزل للمنتخبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل خاطب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب ، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لمخاطبة وزارة الصحة للحصول على موافقة رسمية والتصاريح اللازمة لإقامة مقر عزل لمواجهة حالات فيروس كورونا للمنتخبات الوطنية في كافة الألعاب وذلك في مقر الأكاديمية الأولمبية الكائنة بمبني الاتحادات بإستاد القاهرة الدولي.
كشف مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أنه في ضوء الظروف الحالية ووباء كورونا العالمي ومع الضغط الشديد على المرافق الصحية لوزارة الصحة والسكان ورغبة من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية في المشاركة المجتمعية وحماية ثروات مصر من الرياضيين واللاعبين الدوليين فيتقدم مجلس إدارة اللجنة بمقترح إقامة مكان عزل لحالات كورونا للمنتخبات الوطنية.
مقترح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بتجهيز مكان العزل الطبي في مبنى الأكاديمية الأولمبية بتوفير 60 سرير في المبنى الذي يتسع لمائة سرير لكن تم تخفيض الأعداد لتوفير قدر أكبر من الأمان والرعاية.
يتضمن المقترح تجهيز مقر الأكاديمية الأولمبية بأفضل المعدات والتجهيزات الطبية المطلوبة وتتكفل اللجنة الأولمبية المصرية بتقديم الخدمة الطبية والرعاية الفائقة للحالات التي ينطبق عليها تعريف وزارة الصحة للحالات التي لا تستدعي دخول مستشفى وذلك كبديل عن المنزل في حالة تعذر إقامة الحجر فيه بتوفير الإقامة المناسبة والتغذية اللازمة وتطبيق بروتوكولات وزارة الصحة.
يتم الاستعانة بأطباء وتمريض من الممارسين للمهنة في جمهورية مصر العربية والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لاتخاذ كافة إجراءات الأمان والسلامة الطبية.
استعان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية في إعداد الخطة الكاملة بالدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية والدكتور أحمد محمد هيبة استشاري الأمراض الباطنة والفيروسات وأحد المشرفين على كتابة الكتيب الإرشادي للهيئة العامة للمستشفيات التعليمية والدكتورة أماني جمعة استشاري مكافحة العدوى بكلية التمريض جامعة الفيوم وذلك لتقديمها للسيد وزير الشباب والرياضة لتقديمها لوزارة الصحة للحصول على الموافقات الرسمية في أسرع وقت.
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