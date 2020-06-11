شكرا لقرائتكم أيمن يونس يطالب المصريين بالتبرع بالدم لمصابى كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دشن أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق ، حملة التبرع بالدم وكذلك تقديم الأكل لمصابى كورونا بالمنازل عبر برنامجه الفيلسوف على أذاعة أون سبورت ، وقال يونس : " بطالب جميع المصريين بالتبرع بالدم فى الوقت الحالى لإنقاذ المرضى مثلما نجحت مبادرة توصيل الاكل للمنازل لمصابى كورونا التى طالبنا بها فى وقت سابق ولاقت ردود أفعال كبيرة من الشعب المصرى".

ويضيف أيمن يونس : " لازم يكون عندنا رحمة ببعض ، الدين أمرنا بالرحمة ولازم يكون عندنا ضمير فى الاعلان عن الاصابة بكورونا حتى لانؤذى الاخرين وكذلك فى التعامل مع المصابين حولنا بالوباء لازم نساندهم فى المحنة ونقف جنبهم حتى تعبر مصر هذه الازمة بتكاتف ولادها".

وعن عودة النشاط الكروى علق أيمن يونس : " فكرة التعايش مع كورونا هتكون صعبة فى الدول النامية ، ولكن يجب عودة الحياة بأى شكل شريطة وجود ضوابط وأسس وبدون هزار حتى لايتحول الأمر لمأساة ندفع ثمنها من أرواحنا جميعاً ، لازم نجهز نفسنا للتعامل مع كورونا ونعرف مالنا وماعلينا حتى تتضح كل الأمور".

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من ناحية أخرى، أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن أول يوليو المقبل سيشهد عودة جميع الفرق الرياضية للتدريبات الجماعية والفردية فى الأندية ومراكز الشباب، وقال أشرف صبحى فى تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم على قناة اون تايم سبورت الذى يقدمه الإعلامى أحمد شوبير، إن الفترة من 15 يونيو الجارى وحتى أول يوليو المقبل ستشهد تجهيز الأندية وتطهير الملاعب والصالات المغطاة، وأنه سيتم إعلان كافة الإجراءات يومى السبت والأحد المقبلين.

كما أكد وزير الشباب والرياضة أن القرار يشمل صالات الجيم وكل المؤسسات الرياضية فى إطار حرص الدولة على عودة الشباب لممارسة النشاط الرياضى مرة أخرى، فيما أكد أشرف صبحى انه يتوقع ان يكون أول أغسطس المقبل الموعد المناسب لعودة النشاط الرياضى كاملا.

فيما كشف الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عن عودة النشاط الرياضى فى الأندية ومراكز الشباب بداية من 15 يونيو الجاري، وقال اشرف صبحى فى تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم على قناة اون تايم سبورت ان النشاط سيعود الى الأندية ومراكز الشباب يوم 15 يونيو وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وستتم العودة وفقا للوائح ونظام خاص، مضيفا ان سيشهد 15 يونيو عودة الأندية لفتح أبوابها لعودة الموظفين وسيتم الإعلان يوم السبت والأحد المقبلين على كافة التفاصيل الكاملة لعودة النشاط والإجراءات، وعلى الأندية ان تستعد للعودة، ولن تشهد تلك الفترة عودة التدريبات للفرق الرياضية ولكن ستشهد تجهيز الاندية للمنشات والصالات الرياضية حتى يوم 30 يونيو.