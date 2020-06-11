شكرا لقرائتكم وزارة الشباب والرياضة : عودة النشاط بضوابط معينة يمنع وقوع خسائر مستقبلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى محمد فوزى المتحدث الرسمى لوزارة الشباب والرياضة أن الدولة المصرية أدارت جائحة كورونا منذ ظهورها بشكل مناسب ، وقال محمد فوزى فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف أيمن يونس عبر أذاعة أون سبورت : " الدولة تدير جائحة كورونا بشكل مناسب منذ ظهورها وتضع ضوابط مختلفة لكل مرحلة من المراحل حتى يمكن تجاوزها بنجاح ودون أدنى خسائر فى ظل الازمة التى زلزلت العالم".

ويضيف المتحدث الرسمى لوزارة الشباب والرياضة : " الاعلان عن عودة النشاط الرياضى تم بعد سلسلة من الاجتماعات للجنة الطبية برئاسة محمد سلطان والتى رفعت توصياتها للجنة الازمات برئاسة الوزراء ، وسبل العودة ستكون عبر مجموعة من الضوابط المشددة التى تكفل عدم وقوع أى خسائر "

وتابع محمد فوزى : " بدءاً من 15 يونيو الجارى سيتم تجهيز الاندية والاتحادات لعودة النشاط الرياضى ، ثم تبدأ التدريبات فى يوليو المقبل على أن تكون العودة الكاملة للأنشطة الرياضة مطلع أغسطس المقبل إيذاناً بعودة الروح لجسد الرياضة المصرية".

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من ناحية أخرى أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن أول يوليو المقبل سيشهد عودة جميع الفرق الرياضية للتدريبات الجماعية والفردية فى الأندية ومراكز الشباب، وقال أشرف صبحى فى تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم على قناة اون تايم سبورت الذى يقدمه الإعلامى احمد شوبير ان الفترة من 15 يونيو الجارى وحتى اول يوليو المقبل ستشهد قيام الاندية بتجهيز وتطهير الملاعب والصالات المغطاة، وانه سيتم اعلان كافة الإجراءات يومى السبت والأحد المقبلين.

كما أكد وزير الشباب والرياضة ان القرار يشمل صالات الجيم وكل المؤسسات الرياضية فى اطار حرص الدولة على عودة الشباب لممارسة النشاط الرياضى مرة أخرى، فيما أكد أشرف صبحى انه يتوقع ان يكون أول أغسطس المقبل الموعد المناسب لعودة النشاط الرياضى كاملا.

فيما كشف الدكتور اشرف صبجى وزير الشباب والرياضة عن عودة النشاط الرياضى فى الأندية ومراكز الشباب بداية من 15 يونيو الجاري، وقال اشرف صبحى فى تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم على قناة اون تايم سبورت ان النشاط سيعود الى الأندية ومراكز الشباب يوم 15 يونيو وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وستتم العودة وفقا للوائح ونظام خاص، مضيفا ان سيشهد 15 يونيو عودة الأندية لفتح أبوابها لعودة الموظفين وسيتم الإعلان يوم السبت والأحد المقبلين على كافة التفاصيل الكاملة لعودة النشاط والإجراءات، وعلى الأندية ان تستعد للعودة، ولن تشهد تلك الفترة عودة التدريبات للفرق الرياضية ولكن ستشهد تجهيز الاندية للمنشات والصالات الرياضية حتى يوم 30 يونيو.