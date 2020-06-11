"الطاولة" يشكل لجنة طبية لتجنب المنشطات والكورونا

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جدة - عمرو شويل قرر اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور تشكيل لجنة طبية ، لارشاد اللاعبين ، وتقديم النصائح لتجنب المنشطات او فيروس كورونا المستجد ، وكذلك تحديد الادوية المسموح تناولها بين اللاعبين على مستوى الأندية و المنتخبات .
أكد معتز عاشور أن اللجنة الطبية ستقوم بتحديد نوع الفيتامينات التي تقوى المناعة وكذلك المواد المحظور تناولها ، و الادوية التي تحتوى على مواد محظورة ،ومن المقرر مناقشة قرار تشكيل اللجنة في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المقرر له غد الجمعة .
لمناقشة الخطوات والإجراءات الاحترازية المقرر اتخاذها لعودة النشاط الرياضى فى الموعد الذى أعلنه أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، المقرر له منتصف يونيو الجارى، وأكد معتز عاشور رئيس الاتحاد أن لعبة تنس الطاولة ليس بها تقارب مسافات بين اللاعبين، أو احتكاك، كما أنها لا تشمل السلام بين اللاعبين مثل باقى اللعبات الأخرى، إلا أن الاجتماع سيناقش كل التفاصيل الخاصة بعودة النشاط للطاولة، مع إخطار الأندية والهيئات الرياضية بما ستسفر عنه الجلسة من خطوات واستعدادات.
كان أشرف صبحى قد أعلن أن التدريبات ستعود بشكل جزئى يوم 15 يونيو المقبل، كما أقر مجلس الوزراء وطبقا لرأى رئيس الوزراء مع وضع القواعد الاحترازية، وأضاف أن الوزارة تدرس مع اتحاد الكرة كل الاحترازات والإجراءات التى سيتم القيام بها، وعلى اتحاد الكرة أن يتفق مع الأندية على إجراءات العودة تمهيدا لاستئناف النشاط .مع فتح الأندية ومراكز الشباب بداية من منتصف الشهر المقبل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
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