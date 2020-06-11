شكرا لقرائتكم تأجيل سفر فايلر إلى سويسرا 24 ساعة بسبب "ظروف الطيران" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقرر تأجيل سفر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إلى سويسرا 24 ساعة بسبب ظروف الطيران فبعدما كان مُقرراً سفر المدرب السويسري إلى بلاده اليوم ، الخميس، لزيارة أسرته التى تُقيم هناك والتحدث مع زوجته بشأن ملف التجديد للأهلي تم تأجيل السفر إلى سويسرا لمدة 24 ساعة فقط حيث سيسافر المدرب غداً ،الجمعة، بسبب ظروف خاصة بالطيران تم حسمها منذ ساعات قليلة ليتأكد سفر المدير الفني للأهلي غداً في أجازة تستغرق قرابة العشرة أيام.

وتحدث المدرب السويسرى مع محمود الخطيب رئيس النادى خلال الجلسة التى جمعتهما الجمعة الماضى فى مقر الجزيرة، عن عدة أمور كروية خاصة بالفريق وتضمنت الجلسة أيضاً طلب فايلر السفر إلى سويسرا من أجل زيارة أسرته ، ووافق الخطيب بالتنسيق مع لجنة التخطيط فى الاهلى على طلب فايلر، حيث سيطير المدير الفنى إلى سويسرا غداً فى إجازة تستمر أسبوعاً أو عشرة أيام على أقصى تقدير من أجل الاطمئنان على زوجته، خاصة أن المدرب السويسرى لم يسافر إلى بلاده منذ حضوره للقاهرة أواخر أغسطس الماضى لتدريب الأهلي.

ومن المقرر أن يتحدث فايلر مع زوجته خلال رحلة سويسرا فى مسالة التجديد للأهلى، لاسيما أن المدرب السويسرى اتفق مع إدارة القلعة الحمراء على الخطوط العريضة للتجديد لكنه أرجأ التوقيع الرسمى لحين التحدث مع زوجته فى هذا الأمر وجهاً لوجه، لاسيما أن التجديد للأهلى سيترتّب عليه أمور أخرى، أهمها أن زوجة فايلر ستحضر للإقامة معه فى القاهرة، لذا لابد من استشارتها فى هذا الأمر.

وتواصل فايلر خلال الأيام الماضية مع السفارة السويسرية فى القاهرة من أجل التنسيق معها بشأن السفر إلى بلاده على متن إحدى الطائرات التى تتجه من القاهرة إلى سويسرا من وقت لأخر ببعض المواطنين الأجانب فى القاهرة فى ظل حظر الطيران منذ عدة أشهر على خلفية "جائحة" كورونا التى تسببت فى تجميد النشاط الرياضى فى العالم كله.

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ويخوض لاعبو الأهلى حالياً تدريبات منزلية بسبب "كورونا"، ويتابع المدرب السويسرى هذه التدريبات عبر تقارير متواصلة وعلى مدار الساعة مع اللاعبين وجهازه المعاون عبر تطبيق "الواتس آب" وهو ما سيفعله فايلر خلال أجازته بسويسرا.

وترغب إدارة الأهلى فى تجديد عقد فايلر خلال فترة توقف الدورى الحالية بسبب انتشار "فيروس كورونا"، ومن المقرر أن يتم تجديد العقد لمدة موسم أخر بخلاف الموسم المقبل ليستمر عقد فايلر مع الفريق موسمين مقبلين بعد الموسم الجارى وترى إدارة الاهلى أن تجربة فايلر مع الفريق جيدة حتى الآن فالمدرب تولّى تدريب الفريق فى سبتمبر الماضى وحصد معه السوبر المحلى (نسخة 2019) على حساب الزمالك ويعتلى قمة الدورى حالياً وصعد بالفريق لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فيما خسر لقب السوبر المحلى ( نسخة 2020 ) مؤخراً أمام الزمالك بضربات الجزاء .

ويتضمن عقد فايلر مع الأهلى استمرار المدرب وجهازه المعاون فى الموسم الثانى حال الفوز ببطولتى الدورى العام ودورى أبطال أفريقيا، أما إذا حصد الفريق هاتين البطولتين وأراد أحد الأطراف فسخ العقد فعليه دفع شرط جزائى قيمته ستة أشهر، كما يتضمن العقد تفاوض الطرفين مُجدداً حول استمرار الجهاز الفنى فى الموسم الثانى حال الفوز ببطولة واحدة من بطولتى الدورى أو أفريقيا.

ويرغب الأهلى فى تجديد عقد فايلر فى الموسم المقبل دون الانتظار لحسم مصير بطولتى الدورى وأفريقيا لرغبة النادى فى تحقيق الاستقرار للفريق بعد النجاحات الجيدة التى حققها المدرب السويسرى مع الفريق حتى الآن.

ويحصل فايلر وجهازه المعاون المكوّن من ديفيد سيزار المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينكيللى مدرب أحمال على مليونى و200 ألف دولار سنوياً.