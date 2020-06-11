شوبير : بعض الأندية ستدعي إصابة لاعبيها بفيروس كورونا

وقال الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات إذاعية:" بعض الأندية ستدعي إصابة لاعبيها بفيروس كورونا، لمحاولة منع استكمال مسابقة الدوري الممتاز. وأضاف شوبير:" الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" يشترط خضوع جميع لاعبي المسابقة لفحوصات فيروس كورونا قبل استئناف البطولة بـ 72 ساعة". Advertisements يذكر أن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لم تحدد موعدا رسميا حتى الآن، بشأن عودة مسابقة الدوري الممتاز. ويتصدر الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 49 نقطة، وبفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب صاحب المركز الثاني. وكانت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لم تحدد موعدا رسميا حتى الآن، بشأن عودة مسابقة الدوري الممتاز.

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