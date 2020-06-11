بطولة العالم للموتو جي بي تنطلق في 19 يوليو في خيريز الإسبانية

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باريس: ينطلق موسم 2020 لبطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" في 19 تموز/يوليو المقبل من حلبة خيريز الإسبانية، الأولى من سلسلة 13 سباق جائزة كبرى في أوروبا، بحسب ما أعلنه المنظمون الخميس.

وقال الاتحاد الدولي للدراجات النارية والموتو جي بي "إمكانية تنظيم (لاحقا) بعض السباقات خارج أوروبا سيتم تقييمها وتأكيدها قبل 31 تموز/يوليو المقبل"، موضحين أنه "مع ذلك، فإن موسم 2020 لن ينتهي بعد 13 كانون الأول/ديسمبر وسيتضمن 17 سباقا كحد أقصى"، بما في ذلك سباق جائزة قطر الكبرى الذي شهد إقامة فئتي موتو 2 وموتو 3 فقط في آذار/مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.

