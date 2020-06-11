عودة مبدئية للمنافسات الرياضية المصرية في مطلع اغسطس

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القاهرة: أعلن وزير الشباب والرياضة المصري اشرف صبحي موعد عودة الاندية ومراكز الشباب فتح ابوابها في 15 يونيو الجاري لتجهيز وتطهير الملاعب واتخاذ كل الاجراءات الاحترازية، تمهيدا لعودة التمارين الجماعية والفردية في الأول من يوليو المقبل، بعد تعليق المنافسات منذ مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

واشار الى ان بداية اغسطس المقبل سيكون موعدا مقترحا لعودة النشاط الرياضي كاملا، حيث ستحصل الأندية على فترة إعداد لمدة شهر قبل انطلاق المنافسات في مختلف الالعاب. واضاف ان الموقف النهائي من موعد العودة سيتحدد في الاسبوع المقبل.

وقال صبحي في تصريحات تلفزيونية، ان مجلس الوزراء في اجتماعه الاربعاء ناقش سبل عودة النشاط الرياضي في اطار حرص الدولة علي عودة الشباب لممارسة النشاط الرياضي مرة أخرى، ولكن بإجراءات احترازية محددة، بتواجد وحدة طبية داخل كل مؤسسة رياضية.

