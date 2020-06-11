شكرا لقرائتكم خبر عن "الطائرة" يناقش مع مدربى الأندية تصورات عودة النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إيهاب عزمى، عضو اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، عن ضرورة مشاركة مدربى الأندية فى تصورات كيفية عودة النشاط من أجل الوصول إلى قرارات لم تحمل أى أعباء على الطرفين، خاصة فى ظل التفكير فى موسم جديد .

وقال عضو مجلس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، إن الاتحاد سيبحث مقترحات عودة النشاط مع المدربين لفتح أفق التفكير والخروج بأكبر قدر من المقترحات المفيدة، خاصة أن الاتحاد بحث أكثر من تصور وجاهز لعودة النشاط .

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من جهته أكد سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة للكرة الطائرة ، مسبقا، استعداد الاتحاد لعودة النشاط فى أى وقت تحدده الدولة الأيام المقبلة، عندما منح رئيس الوزراء الضوء الأخضر بشأن فتح الأندية ومراكز الشباب بداية من منتصف الشهر الجارى، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .

وكشف الدكتور أشرف صبجى، وزير الشباب والرياضة، عن عودة النشاط الرياضى فى الأندية ومراكز الشباب بداية من 15 يونيو الجارى، وقال أشرف صبحى فى تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم على قناة اون تايم سبورت إن النشاط سيعود إلى الأندية ومراكز الشباب يوم 15 يونيو وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وستتم العودة وفقا للوائح ونظام خاص، مضيفا ان بداية من 15 يونيو ستعود الأندية لفتح أبوابها لعودة الموظفين وسيتم الإعلان يوم السبت والأحد المقبلين على كافة التفاصيل الكاملة لعودة النشاط والإجراءات، وعلى الأندية ان تستعد للعودة، ولن تشهد تلك الفترة عودة التدريبات للفرق الرياضية ولكن ستشهد تجهيز الأندية للمنشآت والصالات الرياضية حتى يوم 30 يونيو.