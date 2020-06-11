شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطالب "مارسيلو" بالعروض المحلية والعربية بعد قرار فايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب مسئولو النادى الأهلى حسين السيد، لاعب الفريق المُعار للصفاقسى التونسى، بإحضار العروض المحلية والعربية التى تحدث عنها مؤخراً، بعدما أبلغه جهاز الكرة فى الفريق بأنه لن يعود للقلعة الحمراء بعد انتهاء إعارته للنادى التونسى، وأكدت إدارة القلعة الحمراء للظهير الشاب أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى حسم مصير بعض المُعارين وأبلغ الإدارة بأن الفريق لا يحتاج لجهود "مارسيلو".

وكان مارسيلو قد أكد لمسئولى الأهلى أن لديه عروضاً من أندية محلية وعربية حال تأكد عدم عودته للفريق، فطالبته إدارة النادى بإحضار هذه العروض بشكل رسمى لاختيار الأفضل منها للنادى واللاعب.

وكان حسين السيد قد غاب عن أول تجمع للصفاقسى استعداداً لاستئناف منافسات الدورى التونسي، بعد توقفها منذ شهر مارس الماضى بسبب انتشار فيروس كورونا، وذكر موقع "foot24" التونسى أنه غاب عن اجتماع مسؤولى النادى الصفاقسى مع اللاعبين استعدادا لعودة التدريبات 4 لاعبين وهم كل من محمد إسلام بكير وحسين السيد المتواجدان فى الجزائر ومصر على الترتيب.

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وأضاف الموقع أن نادى الصفاقسى تواصل مع الاتحاد التونسى لكرة القدم ووزارة الخارجية من أجل تسهيل عملية عودة حسين السيد وبكير إلى تونس.وأشار الموقع إلى أنه غاب أيضا علاء الدين المرزوقى والحبيب الوسلاتى اللذين قدما شكوى إلى لجنة النزاعات للمطالبة بفسخ التعاقد مع الفريق بسبب المطالبة بمستحقاتهما المالية.

وضمت قائمة لاعبى الصفاقسى الذين تم استدعاؤهم لخوض تحضيرات استئناف الدورى التونسى كلا من: محمد الهادى قعلول - أيمن دحمان - حسين السيد - صبرى بن حسن - أيوب العبيدى - حمزة المثلوثى - محمد بن على - حمدى السلامى - محمد أمين الحمرونى - نسيم هنيد - هانى عمامو - علاء غرام - مراد بن يونس.

بالإضافة إلى كل من: حمزة الجلاصى - عزمى غومة - محمد على الجوينى - حسام دقدوق - نور الزمان الزمورى - وليت القروى - محمد على الطرابلسى - رشيد آيت عثمان - كريس كواكو - الحبيب الوسلاتى - عبد الله العمرى - كينجسلاى سوكارى - أشرف الحباسى - موهوب نايت مرابط - محمد اسلام باكير - نابى كامارا - أيمن الحرزى - ابراهيما تانديا - حسام بن على - جاسم الحمدونى - علاء المرزوقى - كينجسلاى ايديو - زكريا بن شاعة - وعثمان كامارا.