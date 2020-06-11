شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. مصطفى محمد عريس من جهة كروية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل مصطفى محمد لاعب فريق الزمالك أمس الأربعاء بحفل زفافه ، على عروسه حياة سلامة ، حيث أقيم الحفل في شكل أسرى مصغر طبقا للقرارات التي أعلنتها مجلس الوزراء بمنع التجمعات وغلق كل الفنادق الخاصة بالافراح، واستغل عدد من اللاعبين الفرصة خلال فترة التوقف الحالية فى الإعلان عن الخطوبة، أو الزواج كان آخرهم البلدوزر الجديد مصطفى محمد الذى فضل الاستقرار الأسرى للتركيز مع كرة القدم مع عودة النشاط الكروى فى الفترة المقبلة.

واختارت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، مصطفى محمد، نجم هجوم فريق الزمالك، من المواهب المنتظر تألقها فى أفريقيا خلال الفترة المقبلة، بعد المستويات الرائعة التى قدمها اللاعب صاحب الـ22 عاما، سواء مع فريقه أو المنتخب الأولمبى، الذى نجح فى قيادته للتتويج بكأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما، وبالتالى اللعب فى أولمبياد طوكيو.

وضعت المجلة الفرنسية نجم الزمالك، مصطفى محمد، على رأس 3 مواهب صاعدة فى القارة السمراء، بجانب كريم عريبى، مهاجم فريق النجم الساحلى التونسي، وجاكسون موليكا، هداف فريق مازيمبى الكونغولى، بعد المستويات القوية التى قدمها الثلاثى، فى الفترة الأخيرة.

وتحدثت المجلة الفرنسية، على الإمكانيات الفنية والتهديفية الكبيرة التى يمتلكها مصطفى محمد، من تألقه مع فريق طلائع الجيش الموسم الماضى، وتسجيله 12 هدفا، وصنع 5 أهداف خلال 29 مباراة، ثم تألقه مع المنتخب الأولمبى، وحصوله على لقب الهداف، وأخيرا قيادته الزمالك للوصول إلى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، بتسجيله 3 أهداف خلال 9 مباريات، بالإضافة إلى تسجيله 5 أهداف خلال 13 مباراة هذا الموسم على مستوى الدوري المصرى.



مصطفى محمد فى حفل الزفاف

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مصطفى محمد



الاستعداد للزفاف



البلدوزر وخطيبته



فرح مصطفى محمد



لاعب الزمالك و النص الحلو