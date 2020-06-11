شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة البلدوزر والجوكر.. "سياسة الإعارات" طريق القطبين لصناعة جيل جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهج مسئولو الأهلى والزمالك سياسة الإعارات للمواهب الواعدة من أجل ثقل مهاراتها وإكسابها خبرات اللعب وسط الكبار، فى ظل صعوبة المشاركة بشكل أساسى مع فرقهم، بسبب الضغوط العالية التى ستلقى على كاهلهم لو شاركوا من الناشئين للفريق الأول مباشرة، بعكس حجم الضغوط العادية التى سيلاقونها فى الأندية الأخرى، خاصة غير الشعبية.

ويخطط مسئولو الأهلى والزمالك لثقل خبرات لاعبيهم الشباب، والموافقة على إعارتهم للأندية الأخرى فى الدورى الممتاز، على أن يعودوا بعد إكتساب الخبرات ومنحهم فرصة اللعب بدون ضغوط، وهو ما يشجعهم على تقديم أفضل مستوى فنى لديهم بعد العودة لأحد القطبين، لاسيما أنهم سيكتسبون ثقة فى أنفسهم بعد تألقهم خارج الأهلى والزمالك.

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ويحرص لاعبو فريق الأهلى على الحفاظ على اللياقة البدنية من خلال أداء التدريبات المنزلية وفى صالات الجيم استعدادا للعودة الى المران الجماعى واستئناف النشاط الرياضى ومباريات بطولة الدورى المصرى التى توقفت بسبب أنتشار فيروس كورونا المستجد، . ونشر حمدى فتحى لاعب خط وسط الاهلى صورة له برفقة زميلة محمود متولى خلال تأديتهما أحد التدريبات عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى أنستجرام .

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وتواجد محمد شوقى نجم الأهلى السابق، مع محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأحمر، ورامى ربيعة مدافع الفريق فى إحدى صالات الجيم، حيث كان يشاركهما فى تدريبات سابقة مع كل من سعد سمير وكريم نيدفيد اللذين يخوضان تدريبات تأهيل من الإصابة التى تعرضا لها، حيث كان أجرى سعد سمير جراحة وتر أكيلس، وأجرى نيدفيد جراحة فى غضروف الركبة هو الآخر.

ويغادر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، إلى بلاده، بعد الحصول على موافقة إدارة النادى بالسفر وقضاء عدة أيام برفقة أسرته وزوجته التى تُقيم هناك، وتحدث المدرب السويسرى مع محمود الخطيب رئيس النادى خلال الجلسة التى جمعتهما الجمعة الماضى فى مقر الجزيرة، عن عدة أمور كروية خاصة بالفريق وتضمنت الجلسة أيضاً طلب فايلر السفر إلى سويسرا من أجل زيارة أسرته.

ووافق الخطيب بالتنسيق مع لجنة التخطيط فى الاهلى على طلب فايلر، حيث سيطير المدير الفنى إلى سويسرا غداً فى إجازة تستمر أسبوعاً أو عشرة أيام على أقصى تقدير من أجل الاطمئنان على زوجته، خاصة أن المدرب السويسرى لم يسافر إلى بلاده منذ حضوره للقاهرة أواخر أغسطس الماضى لتدريب الأهلي.

ومن المقرر أن يتحدث فايلر مع زوجته خلال رحلة سويسرا فى مسالة التجديد للأهلى، لاسيما أن المدرب السويسرى اتفق مع إدارة القلعة الحمراء على الخطوط العريضة للتجديد لكنه أرجأ التوقيع الرسمى لحين التحدث مع زوجته فى هذا الأمر وجهاً لوجه، لاسيما أن التجديد للأهلى سيترتّب عليه أمور أخرى، أهمها أن زوجة فايلر ستحضر للإقامة معه فى القاهرة، لذا لابد من استشارتها فى هذا الأمر.