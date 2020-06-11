شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع 3 لاعبين عرب فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلى، أن هناك من يحاول استغلال اسم النادى فى الترويج لبعض اللاعبين الأفارقة أو العرب، موضحاً أن كثيراً مما يُثار فى وسائل الإعلام بشأن تفاوض الأهلى مع بعض اللاعبين غير حقيقى ويعتمد فى الأساس على اجتهادات لا وجود لها على أرض الواقع. وأضاف أمير توفيق أن الأهلى على سبيل المثل لم يتفاوض مع بعض اللاعبين العرب الذين تحدثت عنهم تقارير صحفية عربية مؤخراً، وفى مقدمتهم كريم البركاوى مهاجم حسنية أغادير المغربى والجزائرى كريم العريبى مهاجم النجم الساحلى التونسى، وكذلك الظهير التونسى وجدى كشريدة.

وشدد أمير توفيق على أن جميع هؤلاء اللاعبين نجوم كبار وفى أندية كبرى لكن الأهلى لم يتفاوض معهم، موضحاً أن بعض وكلاء اللاعبين يزجّون باسم الأهلى فى هذه المفاوضات لكن النادى ليس طرفاً فيها.

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من ناحية أخرى، رفض الأهلى دخول مزاد رجب بكار، ظهير أيمن فريق بيراميدز، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم تداول أنباء قوية تُفيد برغبة نادى الزمالك فى ضم اللاعب الذى يُقدم عروضا جيدة مع فريقه السماوى، وأعلن الأهلى أنه لا يحتاج جهود رجب بكار الذى مُرشحاً فى وقت ما للقلعة الحمراء لكن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق رفض إتمام الصفقة.

وشهدت الأسابيع الماضية ترشيح ظهير بيراميدز للانتقال للأهلى لتعويض أحمد فتحى لاعب الأهلى الذى سيرحل فى الموسم المقبل لنادى بيراميدز، ورغم أن رجب بكار رحّب بارتداء القميص الأحمر إلا أن فايلر أجهض فكرة ضم اللاعب مُبكراً، بعدما أعلن أن الأهلى لن يحتاج لظهير أيمن بعد رحيل أحمد فتحى، حيث إن الفريق لديه بدائل قوية أبرزها محمد هانى الظهير الأساسى للفريق ولاعبين آخرين يمكنهم اللعب فى الظهير الأيمن أمثال حسين الشحات، وكريم نيدفيد الذى اقترب من التماثل للشفاء، وأكرم توفيق المُعار للجونة والذى سيعود للفريق فى الموسم المقبل.

الاهلى أغلق ملف رجب بكار رغم أن الزمالك دخل فى مفاوضات مكثفة معه للتعاقد معه الموسم المقبل، لكن إدارة القلعة الحمراء رفضت دخول هذا المزاد بناءً على رغبة فايلر الذى أكد أن هناك مراكز أخرى تحتاج للتدعيم فى الفريق الأحمر، أبرزها الجناح وصانع الألعاب.