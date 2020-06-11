شكرا لقرائتكم خبر عن "الطاولة" يشكل لجنة طبية لتجنب المنشطات والكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد تنس الطاولة، برئاسة معتز عاشور، تشكيل لجنة طبية لإرشاد اللاعبين وتقديم النصائح لتجنب المنشطات أو فيروس كورونا المستجد، وكذلك تحديد الأدوية المسموح بتناولها للاعبين على مستوى الأندية والمنتخبات.

وأكد معتز عاشور أن اللجنة الطبية ستقوم بتحديد نوع الفيتامينات التى تقوى المناعة وكذلك المواد المحظور تناولها، والأدوية التى تحتوى على مواد محظورة، ومن المقرر مناقشة قرار تشكيل اللجنة فى اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المقرر له غدا الجمعة، لمناقشة الخطوات والإجراءات الاحترازية المقرر اتخاذها لعودة النشاط الرياضى فى الموعد الذى أعلنه أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، المقرر له منتصف يونيو الجارى، وأكد معتز عاشور رئيس الاتحاد أن لعبة تنس الطاولة ليس بها تقارب مسافات بين اللاعبين، أو احتكاك، كما أنها لا تشمل السلام بين اللاعبين مثل باقى اللعبات الأخرى، إلا أن الاجتماع سيناقش كل التفاصيل الخاصة بعودة النشاط للطاولة، مع إخطار الأندية والهيئات الرياضية بما ستسفر عنه الجلسة من خطوات واستعدادات.

وكان أشرف صبحى قد أعلن أن التدريبات ستعود بشكل جزئى يوم 15 يونيو المقبل، كما أقر مجلس الوزراء وطبقا لرأى رئيس الوزراء مع وضع القواعد الاحترازية، وأضاف أن الوزارة تدرس مع اتحاد الكرة كل الاحترازات والإجراءات التى سيتم القيام بها، وعلى اتحاد الكرة أن يتفق مع الأندية على إجراءات العودة تمهيدا لاستئناف النشاط مع فتح الأندية ومراكز الشباب بداية من منتصف الشهر المقبل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.