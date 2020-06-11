لمواجهة كورونا.. دعم إضافي من الاتحاد الدولي لليد للأندية والاتحادات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد اليوم الخميس أنه سيزيد المبالغ المالية التي يقدمها إلى الأندية نظير مشاركة لاعبيها في بطولات العالم بنسبة 50 بالمئة خلال العام المقبل.

وذكر الاتحاد الدولي للعبة أنه يسعى من خلال هذا إلى مساعدة الأندية ماليا بعد التبعات الاقتصادية الصعبة التي خلفتها أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وقال أندرياس مايكلمان رئيس الاتحاد الألماني للعبة ، والذي يستفيد اتحاده من هذه القرارات نظرا لتأهل المنتخب الألماني إلى المونديال القادم في مصر ، : "هذه إشارة قوية من الاتحاد الدولي ودعما كبيرا لعائلة كرة اليد... الأندية والاتحادات تحتاج الدعم المالي للبقاء والقيام بعملها في المستقبل بعد أزمة وباء كورونا".

كما سيقدم الاتحاد الدولي إلى الاتحادات الوطنية دعما مالية بأشكال مختلفة من بينها زيادة المكافآت والمستحقات المالية التي تحصل عليها الاتحادات عن تأهل منتخباتها إلى بطولات كأس العالم ومنها بطولة العالم القادمة في مصر مطلع عام 2021 .