هدف مانشستر يونايتد.. دورتموند يحدد سعر بيع سانشو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت صحيفة "تليجراف" البريطانية، إن نادي بوروسيا دورتموند الألماني حدد القيمة المالية للأندية الراغبة في التعاقد مع اللاعب الشاب جادون سانشو.

وارتبط سانشو بالرحيل عن دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وسط اهتمامات من جانب كبار أندية أوروبا أبرزهم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "تليجراف" فإن دورتموند سيطلب 115 مليون جنيه استرليني مقابل الموافقة على الاستغناء عن خدمات البالغ من العمر 20 عاما.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن يونايتد يسعى يونايتد لتدعيم صفوف فريقه من أجل العودة للمنافسة على البطولات، وسبق وأبدى اهتمامه بالتعاقد مع سانشو قبل جائحة كورونا التي خلقت حالة من القلق بشأن موقف الأندية المالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

جدير بالذكر أن سانشو انتقل إلى دورتموند مطلع موسم 2017/2018 قادما من صفوف مانشستر سيتي (تحت 18 عاما)، وشارك البالغ من العمر 20 عامًا في 95 مباراة بقميص الفريق الأول لدورتموند سجل 34 هدفًا وصنع 43 تمريرة ناجحة.