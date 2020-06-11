الكشف عن المواعيد المحتملة لإنهاء موسم دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
كشفت تقارير أوروبية عن المواعيد المحتملة للإنتهاء من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2019/2020.
وبحسب ما نقلته صحيفة "getfootballnewsfrance" الفرنسية فقد تقرر الانتهاء من البطولة بين الثالث والثالث والعشرين من أغسطس المقبل.
وأضافت الصحيفة الفرنسية أن المباريات المتبقية من دور الـ16 ستقام خلال الفترة بين 3 و 10 أغسطس، على أن تبدأ منافسات دور ربع النهائي في الثاني عشر من الشهر ذاته، بينما تقام مباريات نصف النهائي يومي 15 و16.
وأكد الجانب الفرنسي أن مباريات ربع ونصف النهائي ستقام من مباراة واحدة وليس ذهابا وإيابا كما هو معتاد، على تقام المباراة النهائية يوم 23 أغسطس.
وسبق ولفتت بعض التقارير إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يقترب من تغيير ملعب المباراة النهائية التي كانت ستقام في مدينة اسطنبول التركية بسبب جائحة كورونا.
وتشير التقارير إلى أن ويفا يفاضل بين مدينتي فرانكفورت (ألمانيا) ولشبونة (البرتغال) لاستضافة المباريات المتبقية من البطولة.
جدير بالذكر أن المباريات المتبقية من منافسات دور الـ16 هي أولمبيك ليون ضد يوفنتوس، برشلونة أمام نابولي، ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، وبايرن ميونخ أمام تشيلسي، بينما الفرق التي حسمت مقعدها في دور ربع النهائي هي: أتلتيكو مدريد الإسباني، باريس سان جيرمان الفرنسي، أتالانتا الايطالي ولايبزيج الألماني.
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