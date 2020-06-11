يويفا يعقد مؤتمرًا صحفيًا الأربعاء المقبل لحسم مصير دوري الأبطال

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، برئاسة أليكساندر تشيفرين، عقد مؤتمرًا صحفيًا افتراضيًا، يوم الأربعاء المقبل، للحديث عن مواعيد المباريات المتبقية في البطولات الأوروبية، سواء دوري أبطال أوروبا، أو الدوري الأوروبي.
كما أكد الاتحاد الأوروبي، بأنه سيناقش تحديدمصير تلك المسابقات، بعد توقفها أثر تفشي فيروس كورونا في معظم دول الأوروبية، كما الأمر نفسه للبطولة النسائية، ودوري الأبطال للشباب، مناقشة النسخة المقبلة من البطولة.
وأوضح يويفا في بيانه، بأنه سيدرس أيضًا التطورات حول بطولة كأس أمم أوروبا، "يورو 2020"، والتصفيات المتبقية، والأمر نفسه لبطولة كأس الأمم للشباب ، والسيدات.
وكانت قد أشارت التقارير الصحفية، في وقت سابق، عن رغبة الاتحاد الأوروبي بأستكمال دوري أبطال أوروبا في شهر أغسطس المقبل، مع سحب النهائي من مدينة أسطنبول التركية.
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