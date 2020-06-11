اليوم.. ليفربول يواجه بلاكبيرن روفرز وديًا استعدادا لعودة البريميرليج

يستعد فريق ليفربول، لخوض مباراة ودية، أمام بلاكبيرن روفرز، الذي ينشط في الدرجة الأولى "شامبيونشيب" استعدادًا لاستئناف الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج"، بعد توقفه، منذ

شهر مارس الماضي، أثر تفشي فيروس كورونا

ويتصدر ليفربول جدول البريميرليج، بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي

الوصيف، حيث يملك الريدز، 82 نقطة، فيما يملك السيتي 57 نقطة.

ويواجه ليفربول عدوه اللدود إيفرتون " ديربي ميرسيسايد"، الذي سيقام على ملعب الأخير "جوديسون بارك" في قمة الجولة 30 من منافسات بريميرليج.