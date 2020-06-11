كارتيرون يشيد بالتزام اللاعبين خلال التدريبات المنزلية

أشاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك بالالتزام الكبير الذى أظهره لاعبو الفريق فى تنفيذ البرنامج التدريبى بشكل منتظم خلال الفترة الماضية. وحصل كارتيرون على تقرير الجهاز المعاون عن حالة اللاعبين ومدى خوضهم للتدريبات المنزلية فى ظل توقف التدريبات بسبب تفشى فيروس اللاعبين ومدى خوضهم للتدريبات المنزلية فى ظل توقف التدريبات بسبب تفشى فيروس كورونا وتابع المدرب الفرنسى التقرير خاصة الأجزاء التدريبية المسجلة بالفيديو، وأشاد بنجاح اللاعبين فى الحفاظ على اوزانهم واستغلال فترة التوقف بشكل مثالي، واعتبر كارتيرون الفترة الماضية بمثابة فترة استعداد مبدئية لحين استئناف التدريبات استعدادا لعودة مباريات دورى أبطال أفريقيا فى أى وقت، والذى وصل الفريق الأبيض لنصف النهائى أمام الرجاء المغربي. بنجاح اللاعبين فى الحفاظ على اوزانهم واستغلال فترة التوقف بشكل مثالي، واعتبر كارتيرون الفترة الماضية بمثابة فترة استعداد مبدئية لحين استئناف التدريبات استعدادا لعودة مباريات دورى أبطال أفريقيا فى أى وقت، والذى وصل الفريق الأبيض لنصف النهائى أمام الرجاء المغربي.

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