فضل مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، رئيس النادي، تأجيل مناقشة العروض المحلية بشأن بعض اللاعبين داخل الفريق. تم الاستقرار على مناقشة الأمر فى اجتماع أمير مرتضى منصور، رئيس قطاع الكرة مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، حيث يرفض مسئولو النادى مناقشة العروض المحلية بعد طلب أكثر من نادٍ بعض لاعبى الفريق لكن الأمر تم تأجيل النظر فيه ومناقشة أى عرض لحين الاجتماع بكارتيرون للحصول على رأيه الفنى واحتياجاته من العناصر الحالية التى وصل لها عروض. مرتضى منصور، رئيس قطاع الكرة مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، حيث يرفض مسئولو النادى مناقشة العروض المحلية بعد طلب أكثر من نادٍ بعض لاعبى الفريق لكن الأمر تم تأجيل النظر فيه ومناقشة أى عرض لحين الاجتماع بكارتيرون للحصول على رأيه الفنى واحتياجاته من العناصر الحالية التى وصل لها عروض.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يؤجل مناقشة عروض نجومه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.