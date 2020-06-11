جلسة بين مسئولي الزمالك وكارتيرون لتجديد عقده وحسم الصفقات الجديدة

يعقد مسئولو نادى الزمالك و الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، جلسة لتجديد عقده، بعد غدٍ السبت، يتم خلالها حسم ملف تجديد عقد المدرب مع النادى بعد التوصل

لاتفاق شبه نهائى على تجديد عقده لمدة موسم بعد نجاحه فى التتويج مع الفريق ببطولتى كأس السوبر الأفريقى والمصرى والوصول إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا. وستشهد الحديث عن بعض الصفقات للموسم المقبل وتحديد احتياجات المدير الفنى للفريق الكروي.

وكان كارتيرون عين مديرًا فنيًا للأبيض في شهر ديسمبر الماضي، خلفًا للصربي ميتشو، الذي أقيل لسوء النتائج.