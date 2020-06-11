الزمالك يستعد لتجديد عقد التونسي فرجاني ساسي

ينتظر مسئولو نادي الزمالك عودة التونسى فرجانى ساسى، نجم وسط الفريق الكروى إلى القاهرة، لمناقشة ملف تجديد عقده مع النادى بعدما أعلن مرتضى منصور، رئيس الزمالك، فى وقت سابق

عدم صحة التقارير الصحفية التى ذكرت اشتراط ساسى الحصول على 2 مليون ونصف المليون دولار للتجديد للزمالك، فى الوقت الذى أعلن فيه اللاعب سعادته باللعب بالزمالك وارتياحه بالتواجد فى القلعة البيضاء، وسيتم فتح ملف تجديد عقد اللاعب فى ظل رغبة الإدارة فى بقاء ساسى، وهى رغبة اللاعب نفسه، لكن بعد وصوله لمصر بعد فتح حركة الطيران فى البلاد.